Equipe do Samu esteve no local e confirmou os óbitos - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Equipe do Samu esteve no local e confirmou os óbitosDivulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 02/11/2024 11:28 | Atualizado 02/11/2024 11:58

Dois colombianos, pai e filho, e uma brasileira foram mortos a tiros dentro de uma residência que também funcionava como bar em Juazeiro, no norte da Bahia, nesta sexta-feira (1°).

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Adrian Eliecer Restrepo Toro, de 31 anos, um adolescente, de 13 anos, e Daniella Serode Macedo Almeida, de 36 anos.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que foi acionada para atender a ocorrência e encontrou os três no primeiro andar de uma casa que operava um bar de forma irregular, localizada na Travessa Antônio Luiz Ferreira, no bairro Coliseu. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou os óbitos.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e encaminhar os corpos ao Instituto Médico Legal (IML), onde passarão por necropsia. A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil.