Conforme a Enel, não há registro de nenhuma escola sem luzReprodução

Publicado 03/11/2024 11:54

Ao menos 14 mil imóveis - entre estabelecimentos comerciais e residências - permanecem sem energia na neste domingo, 3, na região metropolitana de São Paulo, de acordo com a última atualização da Enel. Na capital paulista, são mais de 10 mil clientes atingidos.

Neste domingo, cerca de 4,3 milhões de estudantes realizam a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Conforme a Enel, não há registro de nenhuma escola sem luz. A aplicação em diversas redes de ensino terá início às 13h30, mas é preciso chegar com antecedência ao local, pois os portões fecharão às 13h.

Na tarde de sábado, 2, pancadas de chuva atingiram a capital paulista e adiaram o treino classificatório da Fórmula 1. Foram registrados pontos de alagamento nas zonas norte, sul, leste e oeste. Os córregos Itaim e Rio Verde transbordaram, alagando as vias adjacentes. Às 20h, eram 51,5 mil imóveis sem luz, conforme balanço da companhia. O Corpo de Bombeiros registrou 21 chamados até as 18 horas.

Para este domingo, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, há risco de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, com raios e rajadas de vento, na Grande São Paulo.

Conforme a Meteoblue, as chuvas devem ser mais intensas neste domingo, segunda-feira, 4, e sexta-feira, 8. Os próximos dias devem ser marcados por chuva e a temperatura máxima deve oscilar entre 22ºC e 27ºC ao longo da semana.

No mês passado, também após chuvas, um apagão atingiu 3,1 milhões de clientes e levou dias para ser totalmente resolvido. A crise elevou a pressão sobre a distribuidora de energia, cujo trabalho está sob apuração do governo federal, o que pode levar à perda da concessão.

Fale com a Enel:

Central de Relacionamento da Enel São Paulo: 0800 7272120, há também contato com a Central de Emergência pelo 0800 7272196 e também o canal disponível para deficientes auditivos pelo 0800 7728626.

Agora também é possível solicitar serviços pelo WhatsApp: Salve a Elena nos contatos (21 99601-9608). Ela consegue ajudar a registrar informações sobre falta de luz, solicitar 2° via, consultar débitos e também tirar dúvidas sobre todos os serviços.