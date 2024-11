Segundo investigações coordenadas pela Delegacia Regional de Baturité, as vítimas tinham entre 13 e 14 anos - Reprodução / SSPDS - Ceará

Publicado 05/11/2024 11:53 | Atualizado 05/11/2024 11:56

O diretor de uma escola da rede municipal de Baturité, no interior do Ceará, foi preso, nesta segunda-feira (4), por suspeita de estuprar adolescentes. Segundo investigações coordenadas pela Delegacia Regional de Baturité, o suspeito aproveitava a proximidade com as vítimas, que têm entre 13 e 14 anos, para cometer os crimes.

Ainda de acordo com as autoridades, o homem presenteava as garotas antes de estuprá-las. Após receber as denúncias e investigá-las, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do diretor, que foi acatada pela Justiça. O homem está à disposição do Poder Judiciário.

A polícia segue com as investigações acerca do caso e orienta que outras possíveis vítimas do diretor procurem a Delegacia Regional de Baturité para relatar os fatos.