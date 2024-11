Policiais civis autuaram o suspeito em flagrante - Divulgação

Publicado 05/11/2024 09:29

Goiás - Um homem, de 59 anos, foi preso por importunação sexual nesta segunda-feira (4) após ejacular em uma passageira dentro de um ônibus. O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana do estado de Goiás.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima relatou que o homem sentou ao seu lado e desde o início do trajeto apresentava um comportamento estranho. Ele colocou uma sacola plástica no colo e começou a realizar movimentos na região genital.

A vítima percebeu que o suspeito estava se masturbando. Além disso, ele encostou algumas vezes na perna da mulher, fazendo com que ela tentasse se afastar. Depois de um tempo, ela se levantou para trocar de lugar e percebeu que a calça que vestia estava suja de sêmen.

Ao ver a situação, a vítima comunicou ao motorista do ônibus, que desviou o trajeto para uma delegacia próxima. Os policiais civis autuaram o suspeito em flagrante pelo crime previsto no artigo 215-A do código penal, que possui pena de até 5 anos de prisão. O homem está preso e à disposição da Justiça.