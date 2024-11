Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 06/11/2024 12:39

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), conduz a sessão de abertura da 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20, o "P20", nesta quarta-feira, 6, no plenário. São 35 delegações, uma vez que os países com sistema bicameral podem enviar delegação das duas Casas Legislativas.

Participam representantes da África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Canadá, China, França, Índia, Indonésia, Itália, México, Reino Unido, Coreia do Sul, Rússia, Turquia, União Europeia e União Africana.

O P20 tem início nesta quarta e vai até a sexta-feira, 8. Devido ao evento, Lira tem agendas marcadas para toda a tarde.