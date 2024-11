Estrada na zona rural de Guarapuava, no Paraná - Reprodução / DER- PR (editada)

Estrada na zona rural de Guarapuava, no ParanáReprodução / DER- PR (editada)

Publicado 06/11/2024 13:30

Uma criança de 3 anos foi encontrada morta na manhã de terça-feira (05) dentro de um lago na Estrada Rural do Guabiroba, em Guarapuava, na Região Central do Paraná. De acordo com um morador, o corpo já estava boiando quando foi achado. Segundo a PM, a mãe do menino tinha acionado os policiais e relatou que seu filho estava desaparecido havia cerca de 2 horas.



A equipe realizou buscas nas proximidades da residência, dentro de matas, com a ajuda de moradores e

familiares. Posteriormente, um grupo do Corpo de Bombeiros chegou ao local para auxiliar no serviço.

A PM informou que, quase 1h30 depois, um morador local relatou ter encontrado o menino em um lago, já morto. Os bombeiros resgataram o corpo e isolaram o local do acidente.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer os fatos. A princípio, as autoridades acreditam que se trata de um afogamento.