Homem foi preso nesta quarta-feira em Fortaleza - Divulgação / Ascom SSPDS

Publicado 07/11/2024 08:45

Um homem foi preso, na manhã de quarta-feira (6), no bairro Olavo Oliveira, em Fortaleza, no Ceará, suspeito do crime de feminicídio. O ato ocorreu no dia 6 de maio deste ano, em Guaraciaba do Norte.

Segundo a Polícia Civil do Ceará, a mulher, de 35 anos, foi a óbito após marcar um encontro amoroso com o suspeito por meio de uma rede social. O homem, de 36 anos, teria cometido o crime na localidade do Sítio São José, utilizando objetos perfurocortante contra a vítima.



Após o ato criminoso, o suspeito fugiu, e passou a morar em Fortaleza. A localização dele ocorreu em razão de uma ação integrada que envolveu policiais civis do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI Sul) e da Delegacia Regional de Brejo Santo. O suspeito está a disposição da Justiça.