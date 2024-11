Uma espingarda de fabricação caseira e um revólver foram apreendidos na casa do suspeito - Divulgação / PCES

Uma espingarda de fabricação caseira e um revólver foram apreendidos na casa do suspeitoDivulgação / PCES

Publicado 07/11/2024 10:53

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) procura um homem suspeito de ensinar as próprias filhas, de 9 e 11 anos, a manusear armas de fogo em São Mateus. Os agentes estiveram na casa do suspeito nesta terça-feira (5) e apreenderam duas armas ilegais.

Segundo a corporação, a mãe das crianças foi até a delegacia e relatou que o ex-marido estava ensinando as crianças a manusear as armas.

A filha mais velha, de 11 anos, contou para a mulher o que estava acontecendo e ainda declarou que ambas estavam efetuando disparos junto ao pai.



Os policiais realizaram um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, porém, ao chegarem no local, foram recebidos pela atual esposa, que informou que ele não se encontrava na residência.



“Ao ser cientificada do mandado de busca para a casa, ela foi questionada acerca da existência da arma, momento em que apontou que embaixo da cama do casal havia uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira e que a arma pertencia ao esposo”, explicou a titular da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso de São Mateus, delegada Geyce Narciza Ferreira.



Após prosseguirem com as buscas nos outros cômodos da residência, foi encontrado um revólver dentro da gaveta da cômoda, além de uma sacola com munições calibre 12 e 22.



A atual companheira foi conduzida a Delegacia Regional de São Mateus, onde foi ouvida e liberada, já que não tinha elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. A polícia segue com as investigações em busca do suspeito.