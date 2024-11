Homem foi morto por voltas das 3h20 da madrugada desta quinta em Betim, na grande BH - Reprodução / TV Globo

Publicado 07/11/2024 09:50 | Atualizado 07/11/2024 09:54

Um homem, de 23 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (7), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima estava na casa da namorada quando o local foi invadido e os disparos foram efetuados.



Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito do assassinato é o ex-companheiro da mulher. Ela relatou às autoridades que, por volta das 3h20, ouviu um barulho e viu uma forte luz apontada para sua casa e, logo em seguida, foram efetuados tiros de arma de fogo contra seu namorado.



Ainda de acordo com a mulher, ela tinha problemas com ex-cônjuge e, por isso, possuía uma medida protetiva contra o homem.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o suspeito em uma motocicleta em uma rua próxima ao local após assassinato. Buscas estão sendo feitas para tentar localizá-lo.



A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo encaminhado ao Posto Médico Legal, em Betim. As autoridades seguem as investigações em busca do suspeito.