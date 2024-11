Explosão destruiu oito apartamentos - Reprodução/vídeo

Publicado 07/11/2024 09:02 | Atualizado 07/11/2024 09:34

Alagoas - Uma explosão causou o desabamento de um prédio e deixou pelo menos três mortos e três feridos na madrugada desta quinta-feira (7), em Maceió. O acidente aconteceu no Residencial Maceió I, na Cidade Universitária, e destruiu oito apartamentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um botijão de gás teria causado a destruição. "Há um cheiro de gás muito forte, mas ainda não temos como saber se realmente foi uma explosão ou se foi a estrutura do prédio que veio abaixo por outro motivo. Nós socorremos três pessoas para o Hospital Geral Estado e três corpos dos escombros", disse o tenente Anselmo do Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo a corporação, as vítimas fatais são: um menino de 10 anos, o avô dele, 67, e de outro homem que não teve a idade divulgada.

Prédio desaba em Maceió após explosão de gás e deixa três mortos



Reprodução/redes sociais pic.twitter.com/DsiHnBQwEV — Jornal O Dia (@jornalodia) November 7, 2024 A ocorrência começou às 4h39 e continua em andamento. Ao todo, 34 bombeiros com 12 viaturas atuam no local e procuram outras vítimas da explosão. O cenário é de completa destruição.



O prédio, tipo duplex, tinha quatro apartamentos no térreo e quatro apartamentos no primeiro andar. A Defesa Civil de Maceió informou que pelo menos dois prédios vizinhos foram interditados.

"Nós interditamos dois prédios que ficavam ao lado do que veio abaixo. Ainda não sabemos o que aconteceu, mas estamos avaliando todos os imóveis para garantir a segurança das pessoas", ressalta o coordenador da Defesa Civil Abelardo Nobre.

A diretoria social do órgão também está no local com psicólogas e assistentes sociais para atender as famílias que foram vítimas, além de atender os moradores dos apartamentos vizinhos atingidos para realizar os encaminhamentos necessários.