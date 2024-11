Presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) - Arquivo / Rovena Rosa / Agência Brasil

Publicado 07/11/2024 11:02

O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deu início aos trabalhos da 10ª Cúpula dos Parlamentos do G20, o P20, às 10h30 desta quinta-feira, 7, em Brasília. Ao seu lado, estava o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

No evento, há presidentes ou representantes de 17 integrantes do G20 e de oito países, além de cinco organismos internacionais: Nações Unidas, União Interparlamentar, ONU Mulheres, Parlaméricas e Parlamento do Mercosul.

Dos integrantes do G20, participam: África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Brasil, Canadá, China, França, Índia, Indonésia, Itália, México, Reino Unido, República da Coreia, Rússia, Turquia, União Europeia e União Africana.

O evento tem como tema "Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável". Ao longo do dia, Pacheco e Lira participam de sessões de trabalho, reuniões bilaterais e encontros em almoço e jantar.