Prédio que registrou relações sexuais barulhentas fica no Centro de SalvadorReprodução/Google Street View

Publicado 07/11/2024 08:48

Bahia - Um comunicado viralizou nas redes sociais por expor um pedido de uma síndica para que dois moradores de um condomínio se contenham, já que estavam fazendo "amor aos gritos". O caso aconteceu em Salvador, na capital da Bahia.

O prédio em questão fica na região do Politeama, no Centro da cidade. Segundo o texto escrito pela síndica Tereza Camões, até mesmo moradores de outro edifício estavam se queixando do alto volume na hora das relações sexuais.

Ela chegou a dizer que "o amor é lindo, mas quando vivido entre dois, não precisa participar para outras pessoas". O comunicado escrito na segunda-feira (4) também ressalta que "se você mora em condomínio que é habitado por crianças e idosos isso passa a ser desrespeitoso".

Confira o texto na íntegra:

"Comunicamos aos moradores que a administração vem recebendo reclamações dos moradores deste condomínio como também do edifício vizinho. Trata-se de pessoas que fazem amor aos gritos, incomodando a todos.

Sabemos que o amor é lindo, mas quando vivido entre dois, não precisa participar para outras pessoas. Se você mora em condomínio que é habitado por crianças e idosos isso passa a ser desrespeitoso.



Portanto, solicitamos que você que ama aos gritos para se conter. É constrangedor para a administração ter que pedir moderação neste ato.



Esperamos contar com a sua compreensão e colaboração, evitando novas reclamações".

Comunicado pedindo que apaixonados se contenham viralizou na internet Reprodução