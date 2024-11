Ação envolveu o cumprimento de 21 mandados de busca e apreensão, além o bloqueio de 27 contas bancárias - Divulgação / PCPR

Publicado 08/11/2024 09:57 | Atualizado 08/11/2024 10:04

Polícia Civil prendeu 12 suspeitos de integrar uma organização criminosa, na manhã de quinta-feira (07), em uma operação no Paraná. O grupo, que realizou fraudes contra mais de 100 idosos, atuava em Curitiba, Araucária, Almirante Tamandaré e Colombo.



A ação envolveu o cumprimento de 21 mandados de busca e apreensão em endereços relacionados aos suspeitos e 27 bloqueios de contas bancárias. Cerca de 80 policiais civis participam da operação com o objetivo de interromper as atividades da organização criminosa, que atuava de forma organizada e sistemática.



Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), os investigados são suspeitos de estelionato, falsificação de documentos e associação criminosa. As investigações, iniciadas em 2022, revelaram que o grupo utilizava documentos das vítimas para abrir contas em bancos virtuais e fazer empréstimos indevidos. Durante o período investigado, mais de 100 idosos foram identificados como vítimas, sofrendo prejuízos financeiros significativos.

“Os criminosos alugavam espaços e se passavam por empresas de refinanciamento de empréstimos, mirando principalmente pessoas idosas que buscavam renegociar dívidas”, afirmou o delegado Emmanoel David. "Operações como esta são essenciais para proteger grupos vulneráveis, como os idosos, contra fraudes financeiras, prevenindo perdas e danos que afetam sua estabilidade e bem-estar".



Em uma operação realizada em dezembro de 2023, seis membros do grupo foram presos em flagrante em um coworking em Curitiba, onde aplicavam golpes. Na ocasião, foram apreendidos vários documentos pertencentes a idosos. “Os mesmos presos em flagrante voltaram a cometer o crime em parceria com novos envolvidos”, acrescentou o delegado.



As investigações continuam para identificar outros suspeitos e avaliar o impacto financeiro total das fraudes.