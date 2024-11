Tiroteio no Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos matou um homem e feriu outros - Reprodução

Publicado 08/11/2024 18:41 | Atualizado 08/11/2024 19:56

Tiroteio no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, matou um homem e feriu outras quatro pessoas na tarde desta sexta-feira, 8. A vítima do ataque foi identificada como o empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach que, segundo informações iniciais, era jurado de morte pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) por encomendar a morte de dois de seus integrantes.

Incidente ocorreu no Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos e causou pânico e correria. Criminosos teriam atirado contra o empresário de dentro de um gol preto. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos. Imagens mostram feridos sendo atendidos no local.

Antônio Vinicius Lopes Gritzbach teria mandado matar dois integrantes do PCC. O duplo homicídio ocorreu em 27 de dezembro de 2021, quando foram assassinados Anselmo Becheli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, e Antônio Corona Neto, o Sem Sangue, motorista de Anselmo. O empresário também era um delator, que estaria entregando esquemas de lavagem de dinheiro do PCC ao Ministério Público de São Paulo.

Segundo informações do Ministério Público, a vítima mantinha negócios na área de bitcoins e criptomoedas.