Pablo Marçal - Reprodução/TV Record

Pablo Marçal Reprodução/TV Record

Publicado 08/11/2024 18:47

O candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, foi indiciado pela Polícia Federal nesta sexta-feira (8) pelo uso de documento fraudulento. O coach teria apresentado um laudo falsificado contra o oponente Guilherme Boulos (PSOL) na véspera do primeiro turno, em 4 de outubro.



Marçal prestou depoimento nesta sexta-feira por aproximadamente três horas na Superintendência Regional da PF, localizada na Lapa, Zona Oeste de São Paulo. Ele negou qualquer envolvimento no caso e afirmou que o suposto documento foi divulgado por sua equipe.

Perícia comprovou assinatura falsa

Em 7 de outubro, a perícia da Polícia Federal constatou que a assinatura do médico presente no documento era falsificada. Os peritos examinaram e compararam diversas assinaturas do médico José Roberto de Souza, CRM 17064-SP, ao longo de vários anos. Souza, apontado como responsável pelo documento, faleceu em 2022.

De acordo com sua filha, a oftalmologista Aline Garcia Souza, ele nunca atuou na clínica Mais Consulta, localizada na capital paulista, e jamais realizou atendimentos clínicos a pessoas com dependência química.

Na conclusão da análise grafotécnica, os peritos da PF afirmaram que as duas assinaturas não foram feitas pela mesma pessoa.