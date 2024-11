Homem foi preso por diversos crimes sexuais em Goiânia - Divulgação

Publicado 11/11/2024 09:36 | Atualizado 11/11/2024 09:41

Goiânia - Um homem, de 37 anos, foi preso em Goiânia, na capital de Goiás, por cometer diversos abusos sexuais após se divulgar como "sugar daddy". O caso foi divulgado pela Polícia Civil de Goiás nesta sexta-feira (8).

De acordo com a corporação, o suspeito possuía três contas no Instagram e aliciava mulheres, oferecendo dinheiro, presentes e até mesmo oportunidades de emprego. As vítimas, após serem convencidas, iam para o apartamento do suspeito em uma área nobre da cidade.

No local, ele gravava as relações sexuais sem consentimento. Depois que algumas dessas mulheres manifestavam a intenção de parar de ver o homem, ele ameaça divulgar as cenas para que elas continuassem se relacionando com ele.

Uma das vítimas que denunciaram o suspeito informou que foi submetida a praticar atos sexuais com ele mais de 30 vezes.

Ela destacou que quando queria interromper o ciclo de abusos, o homem ameaçava fazer algo com seu filho, revelar fotos íntimas e contar tudo para a família da mulher e amigos de trabalho. Segundo a polícia, o excesso de ameaças deixou a vítima aterrorizada e psicologicamente abalada.

Os agentes prenderam o homem em um restaurante de comida japonesa. Depois, os policiais foram até o apartamento do suspeito, onde ocorriam os abusos, e lá apreenderam computador e demais documentos.

Ele foi autuado por estupro, favorecimento da prostituição, falsa identidade e divulgação de cena de sexo, cuja somatória das penas pode chegar a 26 anos de prisão. O homem já tinha passagens por estupro.