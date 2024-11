Haddad comentou ranking da revista Time em sua conta na rede social X - Joédson Alves/Agência Brasil

Haddad comentou ranking da revista Time em sua conta na rede social XJoédson Alves/Agência Brasil

Publicado 12/11/2024 17:11

Após aparecer entre os 100 líderes climáticos mais influentes em negócios pela revista TIME, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considerou que estar na lista foi "uma boa surpresa".

A publicação da revista destacou que ele é uma das "forças" por trás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na missão de transformar o País em um líder climático mundial.

"Uma boa surpresa ter sido nomeado pela revista Time como uma das lideranças climáticas mais influentes no mundo em 2024", escreveu Haddad no X (antigo Twitter) nesta quarta-feira, 12. "Podemos fazer com que o planeta consiga conciliar uma agenda ambiciosa de sustentabilidade com uma agenda econômica e produtiva ambiciosa", completou o ministro.