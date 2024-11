Polícia apreendeu drogas, anabolizantes e uma balança de precisão - Divulgação

Polícia apreendeu drogas, anabolizantes e uma balança de precisãoDivulgação

Publicado 15/11/2024 12:05

Goiás - Um personal trainer foi preso, nesta quinta-feira (14), em Rio Verde, no interior de Goiás, após ser constatado que ele fornecia drogas e anabolizantes para seus alunos. As investigações apontaram para a participação de um músico nos crimes. O artista também foi capturado.

De acordo com a Polícia Civil, o homem atuava em academias renomadas da cidade. Além de vender os anabolizantes, ele também fazia aplicações clandestinas nos clientes. A prática ocorria nos estacionamentos das academias e na residência do suspeito, em desrespeito às normas legais e sanitárias.

O suspeito também vendia cocaína para algumas dessas pessoas. A sequência das investigações apontou para a participação de um músico, de 33 anos, no processo. Ele fornecia a droga para o personal, além de também vender em outros pontos da cidade, como em bares movimentados.

Na residência do artista, agentes do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos apreenderam cocaína, uma balança de precisão e materiais para embalar a droga. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos nos crimes.