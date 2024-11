Bibilioteca Nacional vai doar 30 mil livros para unidades prisionais - Divulgação

Bibilioteca Nacional vai doar 30 mil livros para unidades prisionaisDivulgação

Publicado 15/11/2024 15:51

A Biblioteca Nacional, no Centro do Rio, doará 30 mil livros para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para distribuição a unidades prisionais em todo o país.



A instituição, que vinculada ao Ministério da Cultura, é parceira do CNJ e da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) no "Prêmio A Saída é Pela Leitura". Piauí, Sergipe e Pará foram os estados que mais ampliaram os índices de remição de penas por meio da leitura, com 657,86% (PI), 256,83% (SE) e 179,36% (PA) de aumento, respectivamente.

A premiação é a doação de um lote de 250 livros pela Biblioteca Nacional, destinado às escolas e bibliotecas prisionais.



Em 2024, foram doados livros para o Instituto Penal Oscar Stevenson (200), Presídio Evaristo de Moraes (490), e Colégio Estadual Roberto Burle Marx (500). Os títulos abrangem temas diversos como história, iconografia, ensaios e poesia, entre outros.



"A literatura é patrimônio da liberdade. A Biblioteca Nacional está preparando a doação de 30 mil livros para o Conselho Nacional de Justiça. O CNJ será responsável pela distribuição dos livros editados pela FBN para as bibliotecas das escolas prisionais de todo o Brasil. Uma atitude solidária que responde aos desafios de nosso país e ao protocolo firmado entre as nossas instituições. Mais livros. Mais liberdade. Mais democracia", afirmou Lucchesi.