Um bebê de sete meses morreu após acidente de carroReprodução / Redes Sociais

Publicado 15/11/2024 13:01

Um bebê de sete meses morreu na quinta-feira (14) após uma colisão envolvendo um carro e um ônibus escolar em Viçosa do Ceará, no interior do estado cearense.



O menino foi identificado como Benjamin da Rocha Marques. Ele era neto de Antônio José, secretário de Agricultura, Extensão Rural e Meio Ambiente de Viçosa do Ceará.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o veículo onde estava a criança teria perdido o controle e colidido em um ônibus que estava estacionado na via.



O prefeito do município, Franci Rocha, emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do menino.

"Neste momento de luto, rogo a Deus que conforte o coração de familiares e amigos. Que eles possam ter conforto e força para superar esse momento de dor", disse o prefeito, por meio de uma postagem no Instagram.



Os ocupantes do veículo, incluindo o bebê, foram enviados a uma unidade hospitalar, porém o menino não resistiu aos ferimentos. Ainda conforme a SSPDS, a Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente de trânsito com vítima fatal.



Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. A Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará está investigando o caso.