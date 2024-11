O corpo do menino foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Porto Nacional - Reprodução / Instagram

Publicado 15/11/2024 12:26

Uma criança de 6 anos morreu na noite de quinta-feira (14) com um tiro acidental na cabeça após pegar a arma de um policial dentro de um carro, no Lions Clube, em Porto Nacional, na região central de Tocantins. Segundo a PM, o menino entrou no veículo para se proteger da chuva.

De acordo com relatório da PM, ao chegar ao local, os policiais encontraram a criança dentro do automóvel, com sangue e sem sinais de movimento. O policial militar, proprietário do carro, relatou que estava jogando futebol com amigos em um campo próximo e, o garoto, que estava acompanhado de outro jogador, foi colocado dentro do carro para se abrigar da chuva.

O militar ainda informou que ouviu um barulho semelhante ao estouro de um pneu, que pensou ser de um caminhão que passava pelo anel viário próximo. Por isso, não suspeitou de algo fora do comum.

Conforme a PM, uma médica que estava no local tentou realizar reanimação cardiopulmonar até a chegada do Corpo de Bombeiros, mas o menino não sobreviveu.

Após ter terminado a partida, o policial retornou ao carro e encontrou a criança imóvel. Ele verificou que sua arma, deixada sob o banco do veículo, não estava mais no local. Em seguida, encontrou o armamento no assoalho do carro, confirmando que o menino havia manuseado o objeto e disparado acidentalmente.

O corpo do garoto foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Porto Nacional, passou por exames e foi liberado para os familiares.

As testemunhas foram conduzidas à Central de Flagrantes para prestar depoimento à autoridade policial. Posteriormente, uma equipe do Corpo de Bombeiros, acompanhada por PMs, foi até a residência da mãe da criança comunicar o falecimento do menino.