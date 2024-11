Na quarta-feira, a Praça dos Três Poderes foi alvo de explosões, no STF e em um dos estacionamentos da Câmara - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 15/11/2024 21:58

Finalizadas as varreduras na Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal (STF) estuda como retomar o acesso ao prédio sem comprometer a segurança dos ministros e servidores. Por enquanto, o edifício segue cercado com grades e as visitações públicas permanecem suspensas. As medidas não devem ser flexibilizadas em 2024. A previsão é de que os protocolos sejam reavaliados nos próximos meses.

As mudanças foram implementadas às pressas após o atentado a bomba na noite da última quarta-feira, em frente à estátua da Justiça. Francisco Wanderley Luiz, autor do ataque, se matou no local utilizando explosivos.

Servidores relataram momentos de pânico. O prédio da Corte foi evacuado imediatamente. A equipe de segurança temia que novas bombas estivessem espalhadas.

As sessões de julgamentos estão mantidas no Supremo, mas com acesso restrito a advogados das partes e jornalistas previamente credenciados. Todos são submetidos a um esquema de segurança rigoroso.