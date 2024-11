Dois corpos foram localizados na plataforma de pesca e na divisa de Mongaguá com Praia Grande - Arquivo / Divulgação / Prefeitura de Bertioga

Publicado 19/11/2024 10:57

Um jovem cadeirante morreu no Guarujá, litoral de São Paulo, no sábado, 16, após se afogar. Paulo Otávio Cordeiro dos Santos, de 24 anos, estava à beira-mar quando passou mal, caiu do equipamento e ingeriu uma grande quantia de água. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ainda durante o feriado prolongado, no domingo, 17, dois irmãos foram vítimas de afogamento na Praia Grande, também no litoral paulista.

Dois corpos foram localizados entre a manhã e a tarde segunda-feira, 18, na plataforma de pesca e na divisa de Mongaguá com Praia Grande, sendo possivelmente de Vinícius Rocha Brito, de 14 anos, e de Fabrício Rocha Brito, de 20. De acordo com o Grupo de Bombeiros Marítimo (GBMar), a confirmação depende ainda do reconhecimento no Instituto Médico Legal (IML), que será feito pelos familiares. As buscas, no entanto, já foram encerradas.

Incidente no Guarujá

Na tarde de sábado, por volta das 17h, Santos estava à beira-mar no Guarujá, quando não se sentiu bem e caiu da cadeira de rodas.

"Vítima cadeirante estava no espelho d’água, momento em que veio a passar mal caindo da cadeira, aspirando uma certa quantidade de água. Imediatamente, ele recebeu atendimento", disse o GBMar

No local, foi constatado que a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de reanimação até a chegada da ambulância, sendo o jovem foi encaminhado ao Hospital Santo Amaro, onde veio a falecer. A irmã da vítima, Iara Cordeiro dos Santos, informou à corporação que o jovem havia consumido bebida alcoólica, durante a permanência na praia Ele morava na capital paulista.

Na Praia Grande, irmãos são vítimas de afogamento

Os dois irmãos, moradores de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, estavam na Praia Grande na manhã de domingo, quando um deles começou a se afogar. A ocorrência foi informada por populares que estavam no local.

Segundo informações do sogro de Fabrício, Emanuel Pereira Bispo, prestadas ao GBMar, eles estavam dentro da água quando Vinícius começou a se afogar. Os dois tentaram ajudar o jovem, no entanto, Fabrício e Vinícius desapareceram nas águas. Bispo conseguiu sair sem ferimentos. "Buscas foram realizadas ao longo de domingo, mas sem êxito", reforçou a corporação.

Com relação aos dois corpos encontrados na segunda-feira, ainda é preciso aguardar o reconhecimento por familiares para confirmar se são dois irmãos.