Tubarão-lixa é uma espécie muito comum em Fernando de Noronha e não é visto como agressivoReprodução

Publicado 20/11/2024 08:42

Uma turista de 46 anos foi mordida por um tubarão na terça-feira (19) enquanto mergulhava na Praia do Porto, em Fernando de Noronha. O incidente ocorreu nas proximidades do Porto de Santo Antônio. A vítima, que não teve o nome divulgado, foi atendida no Hospital São Lucas e, após avaliação médica, recebeu alta e passa bem.

“A turista relatou que nadava [...] sem snorkel (óculos de mergulho), nas proximidades de uma embarcação onde estavam vários tubarões-lixa (Ginglymostoma cirratum) quando, de repente, percebeu a mordida na região localizada na parte superior e lateral do fêmur”, disse a Administração da Ilha, em nota.

Segundo o governo, a turista acha que encostou ou bateu em um animal sem querer, já que estava em uma área com bastantes tubarões por perto. Ela pediu ajuda e foi levada por uma embarcação até o cais, de onde foi encaminhada para o hospital.



O ferimento foi descrito como uma lesão de aproximadamente dez centímetros em formato de arcada dentária, com múltiplas perfurações puntiformes. Enquanto a mordida superior foi superficial, a inferior atingiu o tecido subcutâneo.



Representantes do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) avaliaram o laudo médico e a imagem da mordida e constaram se tratar de um jovem tubarão-lixa, espécie muito comum em Fernando de Noronha e que não é vista como agressiva.

O Cemit alerta que as pessoas não se aproximem dos tubarões de propósito, pois são espécies silvestres, que podem se defender e, assim, causar ferimentos.