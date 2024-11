Na internet, é conhecida como Dona Maria Gameplays, ou simplesmente Vovó Gamer - Reprodução/internet

Na internet, é conhecida como Dona Maria Gameplays, ou simplesmente Vovó GamerReprodução/internet

Publicado 20/11/2024 10:53 | Atualizado 20/11/2024 10:53

Maria de Lourdes já trabalhou na prefeitura de sua cidade, foi empregada doméstica, babá e cuidadora de idosos. Hoje aposentada, ela virou criadora de conteúdo. Na internet, é conhecida como Dona Maria Gameplays, ou simplesmente Vovó Gamer, por fazer vídeos e lives jogando on-line.

Com 890 mil seguidores e 7,6 milhões de curtidas no TikTok, Dona Maria, de 71 anos, foi apresentada ao universo dos games em 2020 pelo filho Lucas, que teve a ideia de gravá-la jogando o popular League of Legends pela primeira vez.

No início, o vídeo foi publicado no YouTube. Ela calcula que tenha feito cerca de 80 vídeos na época. Antes, na mesma plataforma, ela apostava na culinária, ensinando receitas. "Comecei na brincadeira e fui evoluindo, mas ficou difícil. Eu não tinha um equipamento legal para gravar uma boa receita, nem estrutura na cozinha. Acabei largando", conta Dona Maria ao Estadão.

Foi quando passou a se dedicar ao nicho gamer, sobretudo no TikTok, que ganhou maior visibilidade. Hoje, com a ajuda do filho, grava dois ou três vídeos por semana e faz transmissões ao vivo, as famigeradas lives, de segunda a sábado, sempre às 19h.

Em 2023, Dona Maria foi indicada como streamer do ano no TikTok Awards, premiação que busca reconhecer os criadores de conteúdo brasileiros de maior visibilidade na rede social. "Fui convidada para ir a São Paulo e acabei em segundo lugar, mas foi muito, muito legal. Estava competindo contra um famoso, fazer o quê?", brinca.

Ela diz que ganhou um troféuzinho, e também já conquistou a conhecida placa do YouTube que certifica o marco de 100 mil inscritos. "Estão guardados com muito carinho", garante.

Risonha, Dona Maria confessa ser uma pessoa tímida. O que cativa os usuários da rede social é justamente o jeitinho bem-humorado com o qual reage aos joguinhos. "Gosto muito de jogar. Estou super feliz", diz.

"Minha vida foi muito difícil, estudei muito pouco, e hoje eu falo muita coisa errado, mas é meu jeito", conta. Dona Maria nasceu no Paraná, "no meio do mato", como descreve, e vive em Ilha Solteira, cidade de 26 mil habitantes no interior de São Paulo.

Antes de adentrar o universo dos games mais complexos, ela já gostava dos mais simples: seu preferido era paciência on-line, que vem instalado no sistema do Windows.

Agora joga Free Fire, Elden Ring, Valorant, Fortnite, League of Legends e Roblox - seu favorito. É uma plataforma onde se pode criar diferentes games e interagir com outros jogadores, em uma espécie de mundinho virtual. Sua personagem é caracterizada, claro, como uma vovó.

"É muito divertido. Converso com as crianças, ganho presentinho. Sou apaixonada por esse, jogo quase todos os dias", diz Dona Maria, contente com o carinho. Muitos de seus seguidores são jovens, e a chamam de vó, embora as diretrizes do TikTok estabeleçam que a idade mínima para ter uma conta na rede social é 13 anos.

A vovó gamer é apenas uma entre os criadores de conteúdo da terceira idade, que encontraram no TikTok uma oportunidade para desenvolver hobbies ou compartilhar suas vivências. Há senhoras que ensinam receitas, outras mostram dicas de maquiagem para peles maduras, e as mais desinibidas contam fofocas sobre a própria vida.

Assim como muitas delas, Dona Maria também deseja se tornar uma influenciadora. "Tenho muita boa vontade e quero evoluir aos poucos", diz.