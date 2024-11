Em um vídeo que circula nas redes sociais, o influenciador mostra toda a situação - Reprodução/vídeo

Publicado 24/11/2024 11:28

Mato Grosso - Um jovem, de 23 anos, chamou a atenção nas redes sociais após passear dentro de um shopping montado em uma mula, em Rondonópolis. Segundo o estabelecimento, Johnny Laini Barbosa da Silva não tinha autorização para entrar no local com o animal e foi notificado extrajudicialmente pelo ocorrido.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o influenciador mostra toda a situação. Inicialmente, ele chegou ao shopping com naturalidade, montado na mula. Em seguida, passou pelos corredores, chamando atenção de todos ao redor. Frequentadores, por sua vez, gravaram vídeos e registraram o momento com curiosidade.

O "cowboy" ficou pouco tempo no interior do shopping e, temendo ser expulso pelos seguranças, rapidamente sai e comemora o feito junto com outro colega, que o acompanha no passeio. "Eu falei que ia 'entrar lá dentro'", disse.

Não demorou para que as imagens circulassem nas redes sociais, gerando risos e críticas. Embora a cena tenha divertido muitos, outros levantaram questões sobre segurança e higiene no local.

Em resposta, o Rondon Plaza Shopping notificou extrajudicialmente Johnny Laini. O caso aconteceu no dia 15 de novembro, mas a notificação foi feita na última sexta-feira (22). No documento, a empresa informa que a circulação de animais de grande porte pode causar danos ao piso e também às instalações. Além disso, solicita a exclusão dos vídeos publicados no perfil e uma retratação pública nas redes sociais.

O shopping também registrou um boletim de ocorrência para denunciar o episódio. Segundo a empresa, a atitude compromete a segurança dos clientes, já que o vídeo foi filmado em áreas de grande movimentação de pessoas.

"A circulação de animais de grande porte em estabelecimentos comerciais lotados representa riscos para o animal e para as pessoas que frequentam o local, pois os animais, especialmente os equinos/muares, podem se sentir desconfortáveis ou estressados em ambientes com grande movimentação de pessoas, levando-os a reações inesperadas como solavancos, chutes ou até fugas, colocando em risco a segurança dos consumidores e funcionários", diz um trecho do documento.



Johnny Laini Barbosa da Silva afirma que recebeu a notificação e explicou que não tinha intenção de prejudicar o shopping.



"Foi um ato desprevenido, feito sem pensar também. Já tinha excluído o vídeo, só que das outras redes sociais não consigo, porque são outras redes que copiaram, mas pedi para as algumas páginas apagarem", explicou.