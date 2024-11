Divaldo Franco, símbolo do espiritismo no Brasil, é internado com tumor na bexiga - Divulgação

Publicado 25/11/2024 18:50

O médium espírita Divaldo Franco recebeu o diagnóstico de câncer na bexiga e está internado desde o último domingo (17), no Hospital São Rafael, em Salvador. Os médicos identificaram um tumor na bexiga após o médium relatar incômodos relacionados à micção. Em comunicado divulgado pelas redes sociais da Mansão do Caminho, foi confirmada a informação de que Divaldo enfrenta um câncer em estágio inicial.

Ele permanece hospitalizado para acompanhamento contínuo de sua saúde. Segundo informações da instituição espírita, o quadro é estável e o tumor é de pequenas proporções. As atividades da Mansão do Caminho seguem normalmente. A direção do local foi assumida por Mário Sérgio Almeida, atual Diretor-Presidente da Mansão do Caminho.

Reconhecido como o maior médium do Brasil e frequentemente comparado a Chico Xavier, Divaldo Franco, aos 97 anos, lidera a Mansão do Caminho, organização espírita que fundou na década de 1950. Atualmente, instituição conta com mais de 300 colaboradores e 400 voluntários. Oferecendo creches e serviços médicos, o local atende diariamente cerca de 3 mil crianças, além de realizar a distribuição gratuita de alimentos e remédios.