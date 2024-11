Mauro Cid - Lula Marques/Agência Brasil

Publicado 25/11/2024 21:44 | Atualizado 26/11/2024 07:38

Mauro Cid, ex-assessor direto de Jair Bolsonaro (PL), mencionou em diálogo com o general Mario Fernandes que uma intervenção para tomar o poder precisaria ser realizada antes da cerimônia de diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Essa cerimônia ocorreu em 12 de dezembro de 2022.

O registro da conversa entre Cid e Fernandes foi obtido pela Polícia Federal, que investiga a tentativa de subverter a ordem democrática que colocou em risco a estabilidade do país após Lula ter vencido Bolsonaro nas eleições de outubro de 2022. As informações foram reveladas pelo Fantástico, da TV Globo.

No bate-papo com Fernandes, que ocupava o cargo de secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência, Cid afirma que pretendia falar com Bolsonaro, mas ressaltou que o então presidente tinha a característica de "esperar e esperar" para avaliar o apoio que teria. "Vou conversar com o presidente [Bolsonaro]. O problema é que ele tem essa característica às vezes. Ele espera, espera, espera, espera pra ver até onde dá, pra ver os apoios que tem. Só que às vezes o tempo é curto, não dá pra esperar muito mais", comenta o ex-assessor.

Logo depois, Cid aponta o que considerava o prazo final. "O dia 12 seria... Teria que ser antes do dia 12, mas com certeza não vai acontecer nada", conclui.