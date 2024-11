Brasil

Julgamento no STF sobre responsabilidade de redes sociais é suspenso e será retomado na quinta

Está em discussão a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, de 2014, que estabelece que as plataformas só podem ser responsabilizadas por conteúdos publicados por terceiros caso elas deixem de cumprir uma ordem judicial de remoção