Brasileiro só perde para o sul-africano em tempo de uso das redes sociaisTânia Rego/Agência Brasil

Publicado 29/11/2024 14:02

O Brasil se destaca mundialmente pelo tempo que seus cidadãos passam on-line — em média, 9 horas e 13 minutos por dia, segundo o "Relatório Digital 2024: 5 billion social media users", da We Are Social e Meltwater. O País fica apenas alguns minutos atrás da África do Sul, com 9 horas e 24 minutos.

Já o Data Report 2024 Brasil, também da We Are Social e Meltwater, que abrange usuários com idade entre 16 e 64 anos, indica que WhatsApp (com 93,4% de alcance), Instagram (91,2%) e Facebook (83,3%) formam o pódio das plataformas mais utilizadas. O TikTok vem um pouco atrás, com 65,1%.

Por sua vez, a mais recente edição da análise “Tendências de Social Media” da Comscore (2023) coloca o Brasil como o terceiro maior consumidor de redes sociais digitais em todo o planeta. YouTube, com alcance de 96,4%; Facebook (85,1%); e Instagram (81,4%) são as redes que aparecem no estudo como as mais acessadas.

Esse tempo investido nas redes sociais, como WhatsApp, Instagram e Facebook, evidencia a relevância desse ambiente digital para o consumo. O "Data Report 2024 Brasil" aponta que 74% dos usuários buscam produtos e serviços nas redes, e 54% afirmam que seguir uma marca influencia diretamente suas decisões de compra.