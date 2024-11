Previsão foi feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) - Marcos Porto/Agencia O Dia

Previsão foi feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 29/11/2024 15:56

O mês de dezembro terá temperaturas acima da média em grande parte do País, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Há possibilidade de ocorrência de alguns dias de intenso calor, principalmente na região Norte.

Algumas áreas pontuais, porém, têm previsão de temperaturas próximas ou ligeiramente abaixo da média, devido à chuva durante dias consecutivos, que podem amenizar a temperatura. É o caso do Amazonas, Amapá, sudoeste do Paraná, leste de Santa Catarina e sul do Rio Grande do Sul.

Chuva e impactos nas culturas agrícolas

Já a previsão de chuvas para o próximo mês apresenta maior variação entre as regiões brasileiras. Em grande parte da Região Norte, no nordeste de Mato Grosso, em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no oeste do Piauí deve chover próximo ou acima da média No Sul do País, entretanto, a precipitação ficará abaixo do registrado nos últimos anos, com exceção de áreas localizadas no leste de Santa Catarina e norte do Paraná.

"A previsão de chuvas mais regulares e bem distribuídas continuarão a ocorrer nas áreas em produção da região Norte, favorecendo a semeadura e o desenvolvimento das lavouras. Já no MATOPIBA (região que abrange os Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), a previsão aponta para menores volumes de chuva, porém serão suficientes para a manutenção da umidade do solo na maioria das localidades", explica o Inmet.

Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, a previsão é a de que dezembro apresente um aumento na umidade do solo, graças a um padrão de precipitação mais constante, o que beneficia o desenvolvimento dos cultivos de primeira safra. Mas regiões como o sudoeste de Mato Grosso, o sul de Mato Grosso do Sul, o oeste de São Paulo e o norte de Minas Gerais podem enfrentar problemas por conta da distribuição irregular das chuvas.

No Sul, espera-se que as precipitações se mantenham próximas aos valores médios históricos, mantendo os níveis de umidade do solo em patamares elevados. Isso favorecerá tanto a semeadura quanto o desenvolvimento dos cultivos de primeira safra. Contudo, áreas específicas como o sul do Rio Grande do Sul e o noroeste do Paraná poderão experimentar volumes de chuva inferiores ao usual, o que pode resultar em uma diminuição da umidade do solo.