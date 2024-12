A Operação Têmis foi deflagrada nesta sexta-feira (29) - Divulgação / Polícia Federal

A Operação Têmis, que tem o objetivo de avançar nas investigações de crime de compra de votos no primeiro turno das eleições municipais em Rio Branco, no Acre, foi deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira (29). Agentes cumpriram 10 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos, estão um ex-candidato a prefeito e dois ex-candidatos a vereador. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

A primeira fase da operação, realizada no último dia 13 de setembro, aconteceu após a propagação de um vídeo em que uma suposta líder comunitária teria oferecido atendimento médico gratuito à população, vinculando a oferta a um candidato a prefeito da capital acreana. Na ocasião, seis pessoas foram alvos do trabalho policial.

Após análise do material coletado, foi possível identificar novos suspeitos de participarem do esquema. As investigações continuam para buscar novas provas para a captação ilícita de eleitores.