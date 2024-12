Prisão aconteceu em Campinorte, no interior de Goiás - Divulgação

Goiás - Uma mulher foi presa, neste sábado (30), após a morte da filha, de apenas dois meses. O caso aconteceu em Campinorte, no interior de Goiás. A vítima é fruto de uma relação incestuosa entre a mãe e o avô, que foi morto em uma troca de tiros com policiais.

De acordo com as investigações, a mãe da bebê deu entrada em um hospital da cidade com a vítima já sem vida sob a alegação de um possível engasgamento. No entanto, os médicos verificaram que ela estava com diversos sinais de cor roxa pelo corpo e acionaram a polícia. Durante o exame de corpo delito, os profissionais concluíram que a causa morte da bebê foi decorrente de agressões, contrariando o que disse a mãe.

A mulher foi conduzida para a delegacia e afirmou que morava sozinha e acordou com sua filha morta, a levando ao hospital imediatamente. No entanto, imagens da câmera de segurança do hospital mostram que ela chegou acompanhada de um homem e da filha mais velha.

Quando foi questionada sobre o homem, a mulher disse que ele seria um primo, porém as investigações apontaram que o homem seria o avô da vítima e pai da autuada, o qual possuía um mandado de prisão por feminicídio (contra a ex-mulher) em aberto, expedido pelo Poder Judiciário da Bahia.

Algumas testemunhas indicaram que a mãe e o avô da vítima mantinham um relacionamento incestuoso. O homem, pai e avô da bebê morta, não teve seu nome registrado nas certidões das filhas.



Ele foi encontrado escondido em uma chácara na zona rural de Campinorte, portando uma arma calibre .22, e morreu após troca de tiros na ação policial que buscava prendê-lo. A mulher segue presa à disposição do Judiciário.