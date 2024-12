Peruano foi preso por abusar de jovem com síndrome de Down - Divulgação

Peruano foi preso por abusar de jovem com síndrome de DownDivulgação

Publicado 01/12/2024 11:55

Amazonas - Um peruano, de 46 anos, foi preso nesta sexta-feira (29) por estuprar um jovem, de 22, que possui síndrome de Down. O caso aconteceu em Atalaia do Norte, a 1.138 quilômetros de Manaus.

Segundo o delegado Weslei Zarate, da 50ª Delegacia Interativa de Polícia, as diligências começaram na segunda-feira (25), quando o pai da vítima registrou um Boletim de Ocorrência (BO) na delegacia, relatando que seu filho havia sido abusado sexualmente pelo companheiro da avó do jovem.

"O pai informou que o crime aconteceu no dia 8 de novembro, na residência onde a vítima morava. Na ocasião, o jovem estava sozinho, momento em que o autor chegou e aproveitou a situação para cometer o abuso. No entanto, o pai só teve conhecimento do ocorrido no dia em que fez a denúncia", explicou o delegado.

Além disso, a vítima relatou à tia que, sempre que visitava a casa da avó, o homem tentava assediá-lo. Os agentes ouviram testemunhas e solicitaram à Justiça a prisão preventiva do autor.

O homem foi autuado por estupro de vulnerável e será submetido a uma audiência de custódia.