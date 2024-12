Lucas Eduardo e Luiz Ernandes, vítimas do crime - Reprodução

Lucas Eduardo e Luiz Ernandes, vítimas do crimeReprodução

Publicado 02/12/2024 08:57

Mato Grosso - Um homem, de 20 anos, foi preso neste sábado (30) por ser o autor de um duplo homicídio em março deste ano, em Campo Verde, no interior do Mato Grosso. O suspeito havia fugido para a cidade de Alto Araguaia com a namorada, de 15 anos, e com a filha, de quatro meses.

F.D.S.M., como foi identificado, tentou fugir da abordagem policial pulando o muro da residência em que estava, mas foi capturado.

Além do mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal de Campo Verde, o criminoso também foi autuado em flagrante na Delegacia de Alto Araguaia pelo crime de subtração de incapazes, por ter fugido com a namorada menor de idade.

Os Conselhos Tutelares de Campo Verde e Alto Araguaia foram acionados para providências sobre o acolhimento da adolescente e da criança, que foram resgatadas da residência onde estavam.

Outro indiciado pelo duplo homicídio já havia sido preso logo após o crime. As investigações seguem agora para conclusão do inquérito policial.

Duplo homicídio



Lucas Eduardo Pinto Braga, de 20 anos, era natural do Maranhão, e Luiz Ernandes da Silva, de 19 anos, do Tocantins, e estavam em Campo Verde a trabalho.



Os dois desapareceram no dia 10 de março deste ano, após saírem do alojamento da empresa onde trabalhavam depois que um jovem chegou ao local e chamou as vítimas, que o acompanharam. Os rapazes não retornaram ao alojamento e a empresa não conseguiu mais contato com eles.



Equipes da PM e da Polícia Civil iniciaram diligências para esclarecer os desaparecimentos e localizaram os corpos das vítimas em uma área de mata. Na sequência da investigação, a equipe da Delegacia de Campo Verde identificou a pessoa que chamou as vítimas no alojamento e os executores do crime.