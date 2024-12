Seminário do PT discute predominância da direita nas redes sociais e atuação da esquerda - Reprodução / Youtube

Seminário do PT discute predominância da direita nas redes sociais e atuação da esquerda Reprodução / Youtube

Publicado 02/12/2024 18:18

O Partido dos Trabalhadores (PT) realiza na quinta-feira, 5, e na sexta-feira, 6, em Brasília um seminário que discutirá, entre outros temas, a presença da direita nas redes sociais e o avanço de lideranças desse espectro político no mundo. O evento, denominado A Realidade Brasileira e os Desafios do Partido dos Trabalhadores, deve servir de base para traçar diretrizes e estratégias paras próximas eleições.

Organizado pelo PT em parceria com a Fundação Perseu Abramo, braço de estudos da legenda, o seminário discutirá o impacto das redes digitais na mobilização política "para além da necessidade de regulação das redes sociais", a predominância da direita no ambiente digital e a dispersão das forças de esquerda no mundo.

As pautas incluem também a reorganização do partido nas periferias urbanas, empreendedorismo, ampliação do diálogo com setores populares, trabalho plataformizado e papel da religião na política.

A abertura, marcada para a quinta-feira às 18h terá participação da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, do presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamotto, do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e líderes do partido. O evento será aberto ao público, mediante inscrição via internet.