Mãe (à esquerda) e viúva de Thiago Fernandes durante enterroReprodução

Publicado 03/12/2024 10:04 | Atualizado 03/12/2024 10:22

O corpo do motociclista de aplicativo Thiago Fernandes da Silva, de 23 anos, foi enterrado na tarde desta segunda-feira (2), no Cemitério Municipal de Camaragibe, na Grande Recife. A vítima foi assassinada por um policial militar que se recusou a pagar a corrida, que havia dado R$ 7 . Durante a cerimônia de despedida, familiares lamentaram a perda do rapaz. "Arrancaram meu coração, tiraram a vida do meu filho. Meu filho estava trabalhando, era um bom menino", disse, aos prantos, a mãe da vítima, Otacília Fernandes.

A mulher da vítima, identificada como Débora, também desabafou. "Eu imaginava que ele pudesse perder a vida de diversas formas, mas por um policial, que é pago para proteger a gente? Como uma pessoa sem controle emocional a ponto de tirar a vida do outro por conta de R$ 7 passa na polícia?", questionou, em entrevista à TV Guararapes.

Débora contou, ainda, como soube da notícia trágica. "Ele largava às 15h. Mas deu 15h50 e ele não chegou. Eu comecei a ligar perguntando: 'Tu tá onde?', mas como ele era Uber moto ele não mexia no celular, aí eu deduzi que ele estaria fazendo uma corrida, mas ele já estava morto e eu não sabia. Aí fui para a casa de uma amiga minha esperar ele lá, aí me ligaram e me deram a notícia. Não imaginei que a vida dele fosse ser tirada de uma forma tão cruel, tão medíocre."

Ela também não poupou críticas à PM. "A polícia é totalmente despreparada, mas ele vai pagar. Ele vai pagar nem que seja aqui ou no inferno, mas ele vai pagar pelo o que ele fez com o Thiago", afirmou Débora, citando o assassino, o policial militar Venilson Cândido da Silva, 50 anos.

O pai de Thiago, Sérgio Luiz de Bezerra, também pediu providências: "A justiça precisa ser feita. Ela não pode deixar impune uma pessoa dessa índole que fez isso com meu filho."

Sérgio também destacou o lado trabalhador do filho. "O menino tinha apenas 23 anos. Trabalhador. Todo dia saia de casa para trabalhar e conseguir o pão de cada dia para sustentar a família dele. E, infelizmente, pela irresponsabilidade de uma pessoa como essa fazer um negócio desse, sem dar chance de defesa a ele. Era um menino bom, muito bom. Tinha muitos sonhos. [...] Ter a casinha dele, um filho, ele sempre falava", lamentou.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do crime. Nelas, é possível ver o PM atirando após uma discussão. O caso é investigado pela 10ª Delegacia de Homicídios de Pernambuco.