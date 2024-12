Imagens de câmera de segurança mostram disparo do PM após discussão - Reprodução/Internet

Imagens de câmera de segurança mostram disparo do PM após discussãoReprodução/Internet

Publicado 02/12/2024 19:21 | Atualizado 02/12/2024 20:04

Um motociclista de aplicativo foi assassinado por um policial militar ao fim de uma corrida, neste domingo (1º), em Camaragibe, no Grande Recife. O policial, identificado como Venilson Cândido da Silva, 50 anos, teria se recusado a pagar o valor de R$ 7 pela corrida, o que gerou conflito com o motociclista. Thiago Fernandes da Silva, 23, morreu no local.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento do crime. No registro, é possível ver o PM atirando na vítima em meio à discussão. Minutos depois do disparo, Venislson tentou fugir, mas foi localizado em um ônibus nas proximidades.

O agente foi espancado por populares, que usaram capacetes de moto para a agressão, até ser socorrido pela Polícia Militar. A Secretaria de Defesa Social (SDS) informou que o PM foi levado até um hospital, mas não especificou a unidade, nem o estado de saúde do criminoso.

O caso é investigado pela 10ª Delegacia de Homicídios de Pernambuco. A Polícia Militar local (PMPE) iniciou um processo administrativo interno, que pode resultar na expulsão do policial da corporação.