Apesar do estrago causado pelo tsunami meteorológico em Santa Catarina, não houve feridosInstagram/Reprodução

Publicado 03/12/2024 12:31

O município de Jaguaruna, litoral sul de Santa Catarina, registrou, na madrugada desta segunda-feira, 2, um fenômeno natural raro: um tsunami meteorológico. De acordo com a defesa civil do estado, o mar avançou de forma súbita e percorreu uma longa extensão em direção ao continente.



A central de monitoramento localizada na estação maregráfica de Balneário Rincão chegou a registrar uma elevação de um metro no nível do mar em poucos minutos. “O evento ocorreu em condições incomuns, já que os modelos meteorológicos não indicavam maré alta ou agitação marítima”, destacou a Defesa Civil.