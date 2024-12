Mulher é arrastada por enxurrada - Reprodução/vídeo/redes sociais

Mulher é arrastada por enxurradaReprodução/vídeo/redes sociais

Publicado 03/12/2024 10:31 | Atualizado 03/12/2024 10:31

Uma mulher foi resgatada debaixo de um carro após ser arrastada por uma enxurrada decorrente de chuvas intensas na região do Sol Nascente, no Distrito Federal. O momento foi registrado por uma câmera de segurança.

No vídeo, é possível ver quando a mulher aparece tentando nadar enquanto é levada pela correnteza, enquanto um homem corre atrás dela, na tentativa de salvá-la. O caso aconteceu no último domingo (1º). Ela bate em um carro e fica presa debaixo do veículo.

Em seguida, vários homens percebem o afogamento e começam a se aproximar para ajudar. O motorista do carro precisou afastar o veículo para que eles conseguissem resgatar a mulher.

Ela foi retirada do local desacordada. A mulher foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para uma unidade hospitalar. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.





Mulher é arrastada por enxurrada e resgatada debaixo de carro no DF.



Créditos: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/hXJLpJ13i9 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 3, 2024

"Quando a vimos em apuros, não deu nem tempo de pensar. Só corremos para ajudá-la. Ela estava desacordada e quase se afogando. Então, fizemos massagem cardíaca até que ela recuperasse a consciência. Depois, outro funcionário (da farmácia) ligou para a emergência", detalhou o balconista João dos Santos, 30 anos, ao portal Metrópoles.