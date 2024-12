Cada aposentado do INSS pode adquirir até dois trechos por ano pelo Voa Brasil - Rovena Rosa/Agência Brasil

Cada aposentado do INSS pode adquirir até dois trechos por ano pelo Voa BrasilRovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 03/12/2024 13:35

O Programa Voa Brasil, que beneficia aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com passagens de até R$ 200 o trecho, fechou o quarto mês de funcionamento com mais de 20 mil bilhetes reservados. O número seria suficiente para preencher todos os assentos de mais de 150 aeronaves da Embraer, com pousos e decolagens em 77 cidades de todos os estados brasileiros.“São números que mostram que nosso objetivo está sendo atingido, que é incluir mais brasileiros no transporte aéreo. Estes aposentados não voavam há pelo menos um ano e estão preenchendo assentos que estariam vazios, já que são disponibilizados pelas companhias aéreas em trechos de elevada ociosidade”, avalia o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho.Os 10 destinos mais procurados nos primeiros quatro meses foram São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Brasília, Salvador, João Pessoa, Natal, Maceió e Belo Horizonte. Juntas, estas cidades receberam 78% de todo o volume de reserva do Voa Brasil no período. Sudeste (com 44%) e Nordeste (40%) foram as regiões mais procuradas, seguidas por Centro-Oeste (8%), Sul (5%) e Norte (3%).Cada aposentado do INSS pode adquirir até dois trechos por ano no site gov.br/voabrasil . O programa foi lançado no fim de julho deste ano somente para aposentados e terá uma segunda etapa, destinada a estudantes de baixa renda no primeiro semestre de 2025.- Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas e Vitória;