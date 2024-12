Presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 04/12/2024 09:54

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou o compromisso de seu governo com a reconstrução do Brasil e o fortalecimento de políticas sociais, em um post na rede X, antigo Twitter, nesta quarta-feira, 4.



Lula destacou que os dois primeiros anos de sua gestão foram dedicados a reparar os danos herdados da administração Bolsonaro - sem citá-lo nominalmente - e a implementar iniciativas voltadas à dignidade e à ampliação de oportunidades para a população brasileira.



Na publicação, ele escreveu: "Eu sempre digo: primeiro, reconstruímos o que eles destruíram. Segundo, plantamos políticas sociais para oferecer mais dignidade e oportunidades às pessoas. E, a partir de agora, vamos colher tudo o que plantamos nesses dois anos de mandato, em todas as áreas. Quem ganha é o povo brasileiro. Bom dia".