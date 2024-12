Azul acionou a PF para realizar o desembarque de um passageiro e apurar comportamento indisciplinado - Divulgação

Publicado 04/12/2024 14:19

Um homem foi preso por suspeita de estupro de vulnerável durante um voo da companhia aérea Azul que saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, com destino a Belém, no Pará, na madrugada de segunda-feira, 2. A identidade dos envolvidos não foi revelada. A companhia aérea afirma que permanece à disposição das autoridades.

Conforme a Polícia Federal, o indivíduo chegou a ser preso em flagrante. Entretanto, de acordo com o Ministério Público Federal no Pará, após pagamento da fiança, o suspeito recebeu liberdade provisória e foi liberado fim da manhã desta quarta-feira, 4.

A Azul confirmou que acionou a PF para realizar o desembarque de um passageiro e apurar comportamento indisciplinado, durante o voo AD6074. "O protocolo estabelecido pela companhia foi seguido pela tripulação, que prestou toda assistência necessária aos demais clientes", disse.

A empresa afirmou ainda que segue à disposição das autoridades e reforça que repudia qualquer manifestação ou comportamento inadequado que cause constrangimento a seus clientes e tripulantes.

Suspeito teve que ser colocado dentro do banheiro

A vítima é um adolescente que viajava com os pais, mas no voo estava sentado ao lado de desconhecidos. "Um deles teria iniciado conversa que se encaminhou para um comportamento que configurou importunação sexual; a tipificação, no entanto, para quando a vítima é menor de idade, se enquadra em estupro de vulnerável", disse a PF.

Ainda durante o voo, o adolescente deixou o assento e contou para o pai, que iniciou uma discussão. "O suspeito teve que ser colocado dentro do banheiro, para que outros passageiros não tentassem agredi-lo", acrescentou o órgão federal.

Após a aterrissagem, por volta de 1h da manhã de segunda-feira, plantonistas da Polícia Federal no aeroporto entraram na aeronave para retirar o passageiro que teria cometido o crime. Após a autuação, foi encaminhado ao sistema prisional paraense.