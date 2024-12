Ministra do Planejamento, Simone Tebet - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 04/12/2024 17:16

Brasília - É enganosa a postagem que usa vídeo antigo da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), para afirmar que ela deixou o governo de Lula (PT) e pediu impeachment do presidente. O vídeo é de 2016, e mostra Tebet enquanto senadora em discurso a favor da abertura do processo de deposição da então presidente Dilma Rousseff. A fala foi editada e teve contexto suprimido para parecer que as críticas são atuais e se referem ao governo Lula.

Conteúdo investigado: Vídeo reparte a tela em duas. Acima, mostra discurso, no Senado Federal, de Simone Tebet, atual ministra do Planejamento e Orçamento. Abaixo, foto do presidente Lula em conversa com o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Sobre a tela está escrita a palavra "Urgente" e a frase "Simone Tebet deixa o governo e pede impeachment de Lula".



Onde foi publicado: TikTok e YouTube.



Conclusão do Comprova: Postagem engana ao tirar de contexto vídeo antigo de Simone Tebet. De 11 de maio de 2016, ele mostra o discurso da então senadora durante voto para aceitar o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). As falas críticas ao governo Dilma, cuja transcrição consta no site do Senado Federal, foram editadas, com supressão de menções a datas. Os trechos foram tirados de contexto para passar a ideia enganosa de que são atuais e estão relacionados ao governo Lula.



Simone Tebet ocupou vaga no Senado Federal de fevereiro de 2015 a dezembro de 2022, quando aceitou convite de Lula para assumir o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) no terceiro mandato do petista, que teve início em janeiro seguinte. A ministra permanece à frente da pasta desde então.



O Comprova fez contato com o MPO, que chamou de fake news as afirmações da postagem. O órgão ressaltou que Simone Tebet segue no governo e não pediu o impeachment de Lula, diferentemente do que afirma a postagem.



Para o Comprova, enganoso é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.



Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até esta terça-feira (3), a postagem no TikTok contabilizava 12,1 mil compartilhamentos, 2,4 mil comentários e 25,5 mil curtidas. No dia seguinte, ela não estava mais no ar. No YouTube, foram registradas mais de 24 mil visualizações até a quarta-feira (4).



Fontes que consultamos: Pesquisa Google com a combinação dos termos "Simone Tebet", "discurso" e "impeachment" levou ao vídeo original no canal do YouTube da TV Senado. Também foram feitas consultas no site do Senado Federal e contato com o MPO. O Comprova enviou mensagem para a conta no TikTok que divulgou a postagem enganosa, mas não obteve resposta. A equipe não localizou contato do perfil no YouTube que divulgou o mesmo material.



O Boatos.org também investigou o assunto e classificou como falsas as alegações da postagem.