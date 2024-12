Criminosos vestidos de 'Papai Noel' invadem e furtam loja em MG - Reprodução/vídeo/redes sociais

Publicado 05/12/2024 10:19

Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação de um crime executado de maneira inusitada. Uma dupla de criminosos vestidos de 'Papai Noel' e usando máscaras, arrombaram uma loja no interior de Minas Gerais. Os dois furtaram pelo menos 32 aparelhos celulares, uma caixa de som e um videogame.

Os bandidos chegaram no local em um veículo preto e o deixaram estacionado na frente da loja. Com o auxílio de um cabo, os suspeitos forçaram a proteção externa e quebraram a vitrine.

Em seguida, entraram no estabelecimento e usaram sacos plásticos para guardar as mercadorias que pegaram. Um dos criminosos quase caiu ao escorregar com os estilhaços de vidro. Após colocarem os itens roubados no carro, os criminosos fugiram.

O caso aconteceu na madrugada do último domingo (1º) e é investigado pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

A Polícia Militar (PM) foi chamada por vizinhos, que ouviram barulhos vindos do estabelecimento. O proprietário da loja, Gustavo Oliveira de Souza, contou que essa não foi a primeira vez que ele teve prejuízo por conta de criminosos.

Antes mesmo de abrir a loja física, há cerca de três anos, ele já havia sido vítima de um assalto.



"Eu estava com as mercadorias da loja on-line dentro carro. Fui abordado, teve tiros e eu consegui escapar. Foi um trauma muito grande. Agora, novamente. Depois dessa ocasião, foram três anos correndo atrás. Agora que consegui estabilizar, levaram minha mercadoria embora de novo", disse ao portal G1.