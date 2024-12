José Sarto reduz dias de festa de Réveillon de Fortaleza 2025 e gera revolta na web - Reprodução / Instagram

Publicado 05/12/2024 20:59

Os fortalezenses não ficaram muito felizes com a decisão do prefeito José Sarto de reduzir os dias do Réveillon de Fortaleza 2025. Antes anunciado com três dias de festa, agora a virada do ano terá shows apenas no dia 31, conforme informou a prefeitura nesta quinta-feira (5).

Nas redes sociais, Sarto, que perdeu as Eleições Municipais de 2024, comunicou que a redução se deu devido à dificuldade de encontrar patrocinadores nas empresas privadas para pagar o cachê dos artistas convidados. No vídeo, publicado no Instagram, o prefeito pediu desculpas aos cantores que já estavam confirmados para a festa.

Na programação do dia 31, os artistas que estavam confirmados foram mantidos. Se apresentarão em Fortaleza na virada do ano: Paulo Benevides, Vanessa da Mata, Paralamas do Sucesso, Pedro Sampaio, Matuê e Henry Freitas.

Antes confirmados, agora não farão mais parte da festa artistas como Marisa Monte, com participação especial de Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, Simone Mendes, Diogo Nogueira, Pabllo Vittar e Taty Girl.

"Conseguimos patrocinadores, mas as parcerias são insuficientes para pagar todas as atrações anunciadas. Isso nos levou à decisão necessária e equilibrada de realizar um dia de festa, na virada do ano, no Aterro da Praia de Iracema. E não mais os três dias anunciados. [...] Peço desculpas aos que artistas que não participarão mais do evento e também aos fãs.", explicou José Sarto no comunicado.

No X, antigo Twitter, internautas criticaram a decisão e lamentaram não poder mais assistir aos artistas de perto. O nome do prefeito chegou a entrar para os assuntos mais comentados da rede social. "Sarto agindo igual criança pequena quando ninguém deixa ele fazer o gol, aí coloca a bola embaixo do braço e não deixa mais ninguém brincar. Eu quero esse homem na cadeia", disse um perfil. "Vocês bobas que pensavam que o Sarto não ia se vingar", brincou outro. "O Sarto vai acabar com cada coisa que ele puder acabar até dia 31 de dezembro", apontou um terceiro.