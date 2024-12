Lula afirma que Mujica é a pessoa mais extraordinária que conheceu - Dante Fernandez / AFP

Publicado 05/12/2024 19:16

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) condecorou o ex-presidente uruguaio, José Pepe Mujica, com a maior honraria brasileira a estrangeiros nesta quinta-feira (5), a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. A entrega da medalha aconteceu no sítio do homenageado, que é aliado do petista.

"Essa medalha estou entregando a Pepe Mujica não pelo fato de ele ter sido presidente do Uruguai. É pelo fato de ele ser companheiro", comentou o presidente brasileiro, que se emocionou.

No X, antigo Twitter, Lula escreveu que é emocionante condecorar Mujica pela luta política.

É uma emoção poder condecorar o grande companheiro Pepe Mujica com a maior honraria brasileira, a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, por sua incansável luta pelo melhor da América Latina e do mundo. Um exemplo para todos nós. pic.twitter.com/s8FJLBU981 — Lula (@LulaOficial) December 5, 2024

Apoiando-se em uma muleta, Mujica recebeu a honraria, afirmando "não ser um homem de prêmios". Tanto ele quanto Lula demonstraram visível emoção durante o momento.

Segundo o regulamento da ordem, a honraria é entregue apenas para chefes de Estado "em circunstância que justifique esse especial agraciamento". A concessão da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul é decidida pelo presidente por meio de decreto.

O chefe do Executivo está em Montevidéu para participar da 65ª Cúpula de Presidentes dos países do Mercosul, que acontecerá na manhã desta sexta-feira (6). Lula deve se reunir com os demais líderes do bloco e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em um encontro onde se espera a conclusão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia.

Aliança de longa data

Lula e Mujica compartilham uma aliança de anos. Durante o evento, o petista destacou que é o presidente brasileiro que mais conviveu com líderes mundiais, mas fez questão de ressaltar que Mujica vai além de ser apenas um ex-presidente: "É um amigo, é a pessoa mais extraordinária que conheci".

Mujica, que esteve ao lado de Lula em momentos cruciais, como sua prisão em Curitiba e a campanha presidencial de 2022, retribuiu a amizade com uma mensagem afetuosa: "Que você viva muito e que repita". O uruguaio não disse o que o brasileiro poderia repetir, mas pessoas próximas entendem que o uruguaio manifestava apoio a outro mandato.

A conexão entre os dois é tão próxima que interlocutores de Lula frequentemente entram em contato com Lucía Topolansky, esposa de Mujica, para saber sobre a saúde e o bem-estar do uruguaio de 89 anos.