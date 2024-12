O presidente da ICM, pastor Gedelti Gueiros, encerrou o evento - Divulgação/Sandro Ferreira

Publicado 08/12/2024 06:00

O último dia 1° entrou para a história da Igreja Cristã Maranata (ICM) com o “Trombetas e Festas”, consolidado como o maior evento evangelístico do mundo. A solenidade, apresentada como a proclamação da verdade bíblica de que Jesus voltará, aconteceu no Maanaim de Domingos Martins, no Espírito Santo.

ESPAÇO DE FÉ

Para organizar o evento, que reuniu cerca de três mil pessoas, aproximadamente mil voluntários foram distribuídos em 50 equipes. Para alcançar cerca de 2 bilhões de pessoas em 170 países, houve transmissão via satélite para todos os templos, com alcance potencializado por transmissões em redes de TV e plataformas digitais, dentro e fora do Brasil. A mensagem foi traduzida para 50 idiomas, sendo 15 deles em tempo real por tradutores e intérpretes. Além disso, a inteligência artificial permitiu a tradução para mais 35 línguas e dialetos.

“Se trata do maior anúncio que já se viu na história do Cristianismo. Nunca tantas pessoas foram alcançadas por essa mensagem”, disse o pastor Alexandre Gueiros, vice-presidente da ICM.

TROMBETAS E FESTAS

“É uma proclamação, por isso chama ‘Trombetas’. E a ‘Festa’ que estamos vivendo é a festa do evangelho, do anúncio da segunda vinda de Jesus. A expressão tem muito a ver com o todo desse evento”. Foi assim que o pastor Amadeu explicou o nome do evento.

Cumprindo o propósito evangelístico, o evento apresentou os sinais proféticos que apontam para a iminência do dia em que a igreja será arrebatada para a Eternidade. Coube ao pastor Gerson Beluci, coordenador da ICM na Europa, apresentar as trombetas descritas no livro Apocalipse e explicar as profecias.

Ele destacou que a 1ª trombeta está relacionada às queimadas que já atingiram das árvores, conectando o texto às queimadas registradas na Amazônia e a outros acontecimentos.

A 2ª trombeta mostra que a terça parte das criaturas que vivem no mar foi atingida. Manchetes de jornais foram usadas para evidenciar o cumprimento da profecia.

O pastor também usou notícias para destacar que a 3ª trombeta diz respeito ao fato de que um terço dos rios do planeta já está poluído.

Para finalizar, o pastor Beluci disse que ao toque da 4ª trombeta, a igreja será arrebatada. Segundo ele, os sinais da proximidade desse dia foram descritos por Jesus no sermão do monte.

A seriedade do momento que a humanidade enfrenta foi abordada pelo presidente da ICM, pastor Gedelti Gueiros: “A igreja tem que ser profética. Quando deixa de ser profética, descumpre sua missão”.

AUTORIDADES

O “Trombetas e Festas” mais uma vez reuniu autoridades, como o governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande; o presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES), Domingos Taufner; e o procurador-geral de Justiça do Ministério Público Estadual (MP-ES), Francisco Martinez Berdeal. “Eventos como este são fundamentais para fortalecer a fé, unir as pessoas e trazer mensagens de esperança. É uma honra para o Espírito Santo sediar uma celebração que tem uma mensagem tão profunda”, disse o governador.