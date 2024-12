Travesti foi presa por extorquir mulher para não divulgar imagens íntimas - Divulgação

Publicado 06/12/2024 09:09

Goiás - Uma travesti foi presa por extorquir uma mulher para não divulgar vídeos íntimos. O caso aconteceu em Goiânia, capital de Goiás.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima conversava com a suspeita por um aplicativo de mensagens, quando a criminosa gravou a tela durante uma troca de imagens íntimas. Após isso, ela passou a exigir dinheiro para não divulgar os vídeos. A situação inicial aconteceu no final de julho.

Em primeiro momento, a vítima bloqueou a golpista e não cedeu à chantagem. No entanto, a investigada entrou em contato com a mulher da pessoa extorquida, informando que possuía o vídeo íntimo e exigindo novamente uma transferência via Pix. Caso contrário, ela divulgaria o material para pessoas da cidade natal das duas, no interior do estado.

Quando a vítima registrou a ocorrência, foi descoberto que o Pix solicitado era direcionado a uma conta vinculada a uma terceira pessoa, que era monitorada por tornozeleira eletrônica. Com essa informação, os agentes localizaram e prenderam a titular da conta, que foi autuada em flagrante.

Durante o interrogatório, a pessoa revelou que havia vendido sua conta bancária em maio de 2024 a uma travesti identificada como "Natália".



Segundo as investigações, "Natália" era a responsável por interagir com as vítimas e exigir pagamentos para evitar a divulgação de imagens íntimas a familiares. Apesar de identificada, a suspeita não foi localizada no momento inicial, mas a prisão preventiva foi decretada e cumprida nesta terça-feira (3).