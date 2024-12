Animal ficou preso ao vidro durante o voo, pendurado sobre a cabine do piloto - Reprodução / Redes sociais

Publicado 06/12/2024 11:30

Um urubu colidiu contra o para-brisa de um avião na manhã desta sexta-feira (6), durante um voo com destino à cidade de Eirunepé, no Amazonas. O animal ficou preso ao vidro, pendurado sobre a cabine do piloto. O acidente não comprometeu o controle da aeronave.

Nas redes sociais, os usuários se mostraram impressionados com as imagens. Um deles chegou a brincar com a situação. "Urubu literalmente voando alto", disse.

No vídeo, é possível ouvir duas pessoas a bordo dizendo que a ave não tem culpa da situação. "Isso que dá ter o lixão perto do aeroporto", diz um dos passageiros. O piloto, no fim do vídeo, pede que registrem a situação: "Quem tem celular, por favor, pode filmar, tá?". Nas imagens, é possível ver o momento do pouso.

A batida aconteceu durante o procedimento de aterrisagem em Eirunepé, segundo a imprensa local. A aeronave pousou em segurança com cinco passageiros e o piloto. A ave morreu e foi retirada da aeronave.